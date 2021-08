Hoher Impfgrad: Soll Flandern mehr Lockerungen als im Rest Belgiens einführen?

Im belgischen Bundesland Flandern haben fast 90 % aller erwachsenen Bürger zumindest ihre erste Corona-Impfung erhalten, während dies in Wallonien nur bei 78 % der Menschen der Fall ist und in Brüssel lediglich bei 61 der Erwachsenen. Überdies sind in Flandern inzwischen 79 % der Erwachsenen vollständig geimpft, während die Wallonie (72 %) und Brüssel (54 %) auch hier hinterherhinken.

Dass man also in Flandern daran denkt, das Timing für zusätzliche Lockerungen individuell auf Landesebene abzupassen, hält auch der Virologe Marc Van Ranst von der Löwener Universität (KU Leuven) für logisch: „Die Unterschiede zwischen den Regionen sind besonders groß. Man will natürlich gerne die Maßnahmen überall in Belgien angleichen, doch mit der heutigen Situation werden diese Unterschiede an einem bestimmten Zeitpunkt eine Rolle spielen, auch wenn dies eine politische Entscheidung ist.“