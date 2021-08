Leichter Anstieg der Corona-Zahlen in Belgien in allen Bereichen

Die Corona-Zahlen steigen in Belgien weiter leicht in allen Bereichen an. Das betrifft sowohl die neuen Ansteckungen, als auch die Krankenhauseinlieferungen. Inzwischen läuft die Impfkampagne in unserem Land weiter auf vollen Touren. Die aktuellen Zahlen, die das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano an diesem Mittwoch liefert, sind aufgrund von Daten- und Übertragungsproblemen nicht ganz vollständig.