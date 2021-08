Olympia-Splitter: Drama bei den Belgien Cats, Vander Plaetsen verletzt sich im Zehnkampf

Große Trauer bei den belgischen Basketballfrauen. Die Belgian Cats verloren am Mittwoch in einer dramatischen Schlussphase ihr Viertelfinalspiel gegen die Japanerinnen. Sie verloren äußerst knapp mit 85:86. In den letzten Sekunden übernahmen die Gastgeberinnen die Führung und die Belgerinnen konnten nicht mehr reagieren. So knapp zu verlieren, ist sicher keine schöne Erfahrung und es flossen viele Tränen…

Für Thomas Van der Plaetsen ist Olympia rasch zu Ende gegangen. In der ersten Disziplin im Zehnkampf, im Weitsprung, verletzte er sich am frühen Mittwochmorgen (hiesige Zeit) schwer: Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur, Bänderriss im rechten Fuß und eine Prellung im rechten Knie. Van der Plaetsen war in Bestform, fällt aber jetzt wohl monatelang aus.

Lieze Broeckx und Hermien Peters haben sich jeweils im Einerkajak für das Halbfinale auf der 500 Meterdistanz qualifiziert.

Leichtathletin Elise Vanderelst hat sich nicht für das Finale im 1.500-Meter-Lauf der Frauen qualifizieren können. Ihr zweitbeste Ergebnis in ihrer Laufbahn in einer Zeit von 4‘04“86 reichte leider nicht aus, um über das Halbfinale bei Olympia hinauszukommen. Doch die Sportlerin zeigte sich zufrieden mit diesem Ergebnis.

Im Finale der Springreiter waren gleich drei belgische Reiter vertreten, doch weder Grégory Wathelet, noch Niels Bruynseels und Jérôme Guéry holten olympisches Edelmetall.