Razzia: Der belgische Zoll stürmte Gebäude, in denen illegal Zigaretten produziert werden

Rund 150 Zollbeamte haben am Mittwochmorgen an 10 Stellen in ganz Belgien Gebäude gestürmt, in denen illegal Zigaretten produziert werden. Die Aktion war u.a. mit Europol abgestimmt. Diese Aktion ist die größte ihrer Art in unserm Land bisher. Belgien entwickelt sich in letzter Zeit zu einem Zentrum für die Produktion und den Handel mit gefälschten Zigaretten.