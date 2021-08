Siebenkampf bei Olympia: Thiam nach vier Disziplinen Dritte - Noor Vidts ist sogar Zweite 

Nafi Thiam war mit Platz 15 im 100 Meter Hürden-Lauf in den Siebenkampf gestartet. Die 26-Jährige lag mit einer Zeit von 13“54 Sekunden nur zwei Zehntel über ihrem persönlichen Rekord. Dieser Lauf brachte ihr zunächst 1.044 Punkte ein. Im Hochsprung aber, ihre Paradedisziplin, übersprang Thiam 1,92 Meter ohne einen einzigen Abwurf, was ihr 1.132 Punkte und die Führung einbrachte. Danach scheiterte sie aber dreimal an den 1,95 Metern. Hier war noch Luft nach oben, denn ihr eigentlicher persönlichen Rekord liegt bei 2,02…

Im Kugelstoßen warf Thiam dann 14,82 m weit, was ihr 849 Punkte brachte und für die 200 Meter brauchte sie 24“90, wofür sie 896 Punkte bekam. Damit sammelte sie bisher 3.921 Punkte, doch sie liegt „nur“ auf Rang 3.

Vor ihr rangiert die Belgierin Noor Vidts (Foto unten), die damit für eine absolute Überraschung sorgt. Vidts sammelte bisher 3.941 Punkte - 100 Meter Hürden: 13“17 (1.099 Punkte), Hochsprung: 1,83 m (1.016), Kugelstoßen: 14,33 m (816) und 200 Meter: 23“70 (1.010). Dabei legte sie auch gleich 3 persönliche Bestzeiten hin, z.B. auf den 100 Meter Hürden.

Am Donnerstag findet der Siebenkampf in Tokio mit Weitsprung, Speerwurf und dem 800 Meterlauf das Finale.