400 Meter langer Gleisbauzug erneuert die Schienen zwischen Ronse und Oudenaarde

Infrabel, der Infrastruktur-Dienstleister der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB, setzt in den kommenden Wochen einen besonderen Gleisbauzug zwischen Ronse und Oudenaarde in der Provinz Ostflandern ein, um dort die Schienen und Schwellen zu ersetzen. Auf der vom Hochwasser beeinträchtigen Wesertalbahn in der Provinz Lüttich kann dieser Zug aktuell nicht zum Einsatz kommen.