Besondere Fahrzeuge im Museum: Der ehemalige deutsche Postwagen in der Train World

Im Inneren dieses Postwagens ist fast alles so geblieben, wie er 1930 gebaut und in Dienst gestellt wurde. Mit zahlreichen Regalen, Postsackhaltern und Fächern wurde er als ein Fahrzeug hergestellt, in dem Mitarbeiter der Post die Sendungen während der Fahrt (zumeist in reinen Postzügen aber auch eingereiht in Personen- oder Schnellzügen in der Nacht) vorsortierten. Neben einem großen Sortierabteil finden sich dort auch zwei kleinere Lagerräume an den Enden des Fahrzeugs.

Der Waggon ist in der Brüsseler Train World zugänglich gemacht worden. Hier sieht es heute so aus, als wären die Postleute gerade erst irgendwo in einem Bahnhof in die Pause gegangen. Wer genauer hinsieht, bemerkt in diesem Waggon sogar rasch ein deutsches Wort: Notbremse. Bis heute ist an der Notbremse nicht verändert worden, außer, dass sie in ein leuchtendes Rot mit weißen Buchstaben gestrichen wurde. Der 70302 bzw. ex-„Hannover 4364“ ist neben allen tollen Lokomotiven in der Train World auf jeden Fall einen Blick wert. Auch die sogenannten „Görlitz“-Drehgestelle (gebaut von WUMAG in Görlitz), auf denen der Wagen lief und heute noch steht, sollten nicht übersehen werden.