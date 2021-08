Corona: Kontrollen an verschiedenen Grenzen zu den Nachbarländern - Was ist wo erforderlich?

Niederländer, die aus oder über Belgien in ihre Heimat zurückfahren wollen und auch Belgier, die in die Niederlande einreisen möchten, müssen ab dem kommenden Sonntag (8. August) entweder einen aktuellen Coronatest, ein Impfzertifikat oder einen Genesungsbeweis vorlegen. Wer dies nicht tut, der muss ohne wenn und aber ein Bußgeld über 95 € entrichten.

An der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland wird nicht kontrolliert, da die Risikogebiete nach Ansicht der niederländischen Behörden vor allem im Westen und Süden Europas liegen. Reisende, die nicht mit dem eigenen Wagen unterwegs sind, werden von den Transportgesellschaften überprüft.

Der „kleine Grenzverkehr“ zwischen Belgien und den Niederlanden ist davon ausgenommen, wenn man weniger als 12 Stunden im Nachbarland bleibt. Gleiches gilt für den „kleinen Grenzverkehr“ zwischen Belgien und Deutschland. Am 1. August verschärfte Deutschland seine Einreisebestimmungen. Jeder Reisende ab zwölf Jahren muss an der Grenze einen Negativtest, ein Impfzertifikat oder einen Genesungsbeweis vorlegen. Aus deutscher Sicht gilt hier das 24-Stunden-Prinzip, das in Belgien bei 48 Stunden bleibt.

Am Sonntag ändern sich auch in Großbritannien die Einreiseregeln. Ab dann bleibt Belgien auf der sogenannten „amber list“ stehen. Das bedeutet, dass Belgier 2 Tage nach ihrer Einreise einen Coronatest ablegen müssen. Quarantäne oder negative Tests sind ab dann für die Einreisenden erforderlich, die nicht oder noch nicht vollständig gegen Corona geimpft sind.

Zwischen Belgien und Frankreich bzw. Luxemburg ändert sich vorerst nichts. Bürger der EU und der assoziierten Schengen-Länder können in das Gebiet des Großherzogtums Luxemburg einreisen, unabhängig des Reiseanlasses und nicht nur um an ihren Wohnsitz zurückzukehren.

In Frankreich werden die seit Juli geltenden Regeln angewendet, die ebenfalls des „kleinen Grenzverkehr“ berücksichtigen. Ansonsten gilt auch hier: Impf- oder Genesungsnachweis, PCR- oder Antigentest (höchstens 72 Stunden alt). Am einfachsten ist hier, wie überall an den belgischen Grenzen übrigens auch, sein Corona-Zertifikat mit erforderlichem QR-Code (auf Papier oder online) mitzuführen und vorzuweisen.