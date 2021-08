Flandern: Keine Entschädigung für Eigner von Grundstücken in Überflutungsgebieten bei einem Baustopp

Wer Bauland oder ein Grundstück in einem Überflutungsgebiet in Flandern hat, den entschädigt die flämische Landesregierung nicht automatisch, wenn es zu einem Baustopp kommt, weil das entsprechende Gebiet zur Hochwasser-Schutzzone wird. Dies sagte Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA - Foto unten) am Mittwochabend in der VRT-Sendung „Terzake“ („Zur Sache“). Unser Video zeigt ein bei einem starken Regenguss überschwemmtes Gebiet in Meise (Flämisch-Brabant) am Mittwochnachmittag. Hier gab es das vierte Hochwasser in nur zwei Wochen.