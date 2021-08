Goldmedaille für die Red Lions im olympischen Hockeyfinale

Die belgische Hockey-Nationalmannschaft der Herren, die Red Lions, haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Im Finale besiegten sie Australien in einer spannenden Schlussphase in den Shoot-Outs mit 3:4. Damit können die Red Lions ihr Trauma von Rio, wo sie das Finale verloren, endlich abstreifen!