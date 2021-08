Nafi Thiam verteidigt ihren Olympischen Titel im Siebenkampf

Nafi Thiam gewann am zweiten Wettkampftag im Siebenkampf den Weitsprung mir 6,60 m und das Speerwerfen mit 54,68 m. Der abschließende 800 m-Lauf brachte ihre Goldmedaille nicht mehr in Gefahr. Thiam hatte 64 Punkte Vorsprung auf die Niederländerin Anouk Vetter und für die war dieser Lauf nicht wirklich die Paradedisziplin und wo holte sich die Titelverteidigerin von Rio auch in Tokio die Goldmedaille.