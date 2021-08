Staatliche Einsatzzentrale für die Hochwassergebiete in Belgien

In dieser Hochwasser-Einsatzzentrale arbeiten Vertreter der Bundespolizei, der Feuerwehr, des Zivilschutzes, der Gesundheitsbehörden, des nationalen Krisenzentrums und der Armee. Das in Zusammenhang mit dem trägen und unkoordinierten Einsatz im Wesertal in der Provinz Lüttich in die Kritik geratene Rote Kreuz ist hier nicht vertreten.

"Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Koordination zu den Menschen bringen, damit sie die Hilfe bekommen, die sie nötig haben“, sagte Innenministerin Verlinden dazu an Donnerstag.

Auch drei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe durch anhaltenden Starkregen und nach zweifelhafter Handhabung der Staudämme hält die Kritik am Krisenmanagement in den betroffenen Regionen weiter an. Vorwürfe, wie zu späte und zu träge Hilfe stehen weiter im Raum.

Die lokale und regionale Hilfe wird von den Provinzgouverneuren und vom Sonderkommissariat zum Wideraufbau der Wallonie (Commissariat Spécial à la Reconstruction) geleitet. Hier liefert die staatliche Hochwasser-Einsatzzentrale die entsprechende Unterstützung.