Die Corona-Zahlen in Belgien steigen weiter leicht an - Abschwächung des Anstiegs der Ansteckungen

Die Corona-Zahlen steigen in Belgien weiter leicht in allen Bereichen an. Das betrifft die neuen Ansteckungen, die Krankenhauseinlieferungen aber auch die Impfrate. Inzwischen schwächt sich aber der Anstieg der neuen Ansteckungen mit Covid-19 etwas ab. Die Zahl der Corona-Tests in unserem Land nimmt aber ebenfalls weiter leicht ab.