Eine Schweinezucht wird abgerissen und das Grundstück soll Naturschutzgebiet werden

In Diest in der Provinz Flämisch-Brabant wird eine ehemalige und schon lange stillgelegte Schweinezucht abgerissen. Der Hof stieß zu viel Stickstoff aus und aus diesem Grunde wurde den Betreibern vor 2 Jahren die Betriebsgenehmigung entzogen. Die flämische Landesregierung kaufte seinerzeit diesen Hof, um die Landwirte zu entschädigen. Jetzt wird der Hof abgerissen und das Gelände in zwei Naturschutzgebiete in unmittelbarer Umgebung integriert.