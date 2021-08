Hochwasser-Katastrophe: Wie kann die belgische Armee in dieser Situation (noch) helfen?

Auch Vizestabschef Marc Thys hat beobachtet, dass die Verwüstungen, die die Überflutungen vor 3 Wochen in verschiedenen Provinzen in Belgien angerichtet haben, enorm sind. Aktuell wird doch auch auf die Armee gezählt, um beim Wiederaufbau zu helfen, doch das wird kein leichtes Unterfangen, wie der Generalleutnant am Donnerstagabend in der VRT-Sendung „Terzake“ („Zur Sache“) sagte: „Die Möglichkeiten, die der Zivilschutz, die Feuerwehr und die Armee haben, sind sehr eingeschränkt. Wir können heute nur feststellen, dass die ‚Erosion‘ der Hilfsdienste eine Tatsache ist.“

In der Vergangenheit seien Entscheidungen zu Einsparungen getroffen worden, die aufgrund von Effizienz gefällt wurden, doch, so Thys: „Bei der Hilfeleistung geht es nicht um Effizienz sondern um Effektivität. Es geht um Menschen. Man muss ein Ziel erreichen. Dazu muss man in die Systeme Widerstandskraft einbauen, doch diese haben wir heute halbwegs verloren.“

Nach Ansicht des Generalleutnants besteht die erste Verteidigungslinie bei einer Katastrophe, wie der nach dem Starkregen vor 3 Wochen, aus Zivilschutz und Feuerwehr, doch hier sei das Personal in letzter Zeit ausgedünnt worden: „Wir sind die 3. Verteidigungslinie, doch auch unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt. Früher hatten wir vollständige Einheiten für die Reparatur von Straßen, doch heute ist dies sehr eingeschränkt. Früher konnten wir Brücken legen, doch heute nicht mehr. Es handelt sich hier um eine ‚Erosion‘ des Verteidigungsapparats und von anderen Diensten.“