Corona: In einem Pflegeheim in Zaventem starben 7 geimpfte Personen innerhalb von 2 Wochen

Mitte Juli wurden einige Bewohner der Demenzabteilung der Einrichtung positiv auf Corona getestet. „Letztendlich erwiesen sich 20 hochdemente Personen als mit Covid-19 infiziert“, so Direktorin Kathleen Boydens. Sofort wurde die gesamte Abteilung in Quarantäne gesetzt, womit vermieden werden konnte, dass sich das Virus weiter in dem Senioren- und Pflegewohnheim verbreiten konnte.

Leider sind inzwischen 7 der betroffenen Senioren verstorben. Einige davon waren altersbedingt bereits sehr schwach oder litten an schweren Vorerkrankungen, doch andere waren noch recht gesund, wie die Direktorin weiter angibt. Alle Bewohner und auch alle Mitarbeiter des Wohnheims waren vollständig gegen Corona geimpft, so Direktorin Boydens gegenüber VRT NWS. Inzwischen ist dieser Corona-Ausbruch unter Kontrolle. Seit dem wurde keine Ansteckung mit Corona mehr im Wohnheim „Ter Burg“ festgestellt.

Neue Variante?

Offenbar steckten sich die Betroffen mit einer neuen und noch wenig bekannten Variante des Coronavirus an, mit der sogenannten „Columbien-Variante“. In Columbien wurde diese Variante zum ersten Mal entdeckt. Aufgrund dessen beobachteten die Löwener Universität und die flämische Landesagentur für Pflege und Gesundheit den Vorgang sehr genau.

Aktuell liegen keine medizinischen Belege dafür vor, dass diese Variante ansteckender ist oder Betroffene schwerer erkranken lässt, sagte der Virologe Marc Van Ranst von der Löwener Universität (KU Leuven) dazu gegenüber VRT NWS: „Wir wissen, dass diese neue Variante seit Ende Juni in unserem Land bekannt ist, doch prozentual nur in sehr geringem Maße. Die übergroße Mehrheit ist die Delta-Variante, 95 % der Fälle. 4 % betreffen die Alfa-Variante und 1 % sind noch ein par andere Varianten.“ Große Sorgen machen sich der Virologe Van Ranst und seine Kollegen noch nicht, „doch das ist eine Variante, die wir gut im Auge behalten müssen, denn sie ist auch in anderen Ländern aufgetaucht.“