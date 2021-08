Olympia-Splitter: Keine Medaille für D'hoore/Kopecky, die Belgian Tornados und die Springreiter-Mannschaft im Finale

Die Belgian Tornados, das ist die 4x400 m-Staffel der Männer, haben sich in Tokio als 3. in ihrem Vorlauf für das Finale qualifiziert. Doch die 4 Sprinter machen sich Sorgen um die Finalteilnahme von Jonathan Borlée, der sich schon nach 200 m in seinem Lauf verletzte und doch weiterlief. Allerdings ist sein Bruder Kevin wieder fit, der aus Vorsichtsgründen auf der Bank blieb und im Finale am Samstag wohl einspringen wird. Alexander Doom, Jonathan Sacoor und Dylan Borlée liefen ein perfektes Rennen und sind beim Finale dabei.

