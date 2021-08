Pepinster: "Die Stadt weigert sich, Abfall abzuholen, weil da vielleicht illegaler Müll zwischen liegt"

Zwei Mitarbeiter des flämischen Roten Kreuzes, die dort im Einsatz sind, gaben gegenüber VRT NWS an, dass ihnen Bewohner berichtet haben, die Stadt weigere sich, diesen Müll abzuholen, weil dort möglicherweise Unbeteiligte ihre Abfälle ebenfalls dort weggeworfen haben, was illegal ist. Die Leute aber sehen weiter Müllberge in ihren Straßen, die übel riechen und vielleicht auch Ratten anziehen.

VRT NWS zeigt in einem neuen Video für die Magazinsendung "Terzake"(siehe unten), wie es in Pepinster aktuell aussieht und wie sich die flämischen Rot-Kreuz-Mitarbeiter und einige Anwohner über den Zustand dort und über die Müllfrage aufregen (Video mit O-Tönen in Niederländisch und Französisch).