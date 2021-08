Plötzlich sehen die Grundwasserpegel in Flandern wieder gesund aus

Hohe bis sehr hohe Pegelstände im Bereich Grundwasser. Das hört sich gut an in dieser Jahreszeit. Flandern ist eine dichtbevölkerte und dichtbebaute Region, in der Bodenverhärtung und -versiegelung dafür sorgt, dass Regenwasser nicht ausreichend ins Grundwasser oder in die Wasserläufe versickern oder ablaufen kann.

Doch in den letzten Monaten und erst recht im vergangenen Monat Juli gab es so viel Niederschlag, dass so gut wie alle Wasserreserven in Flandern gefüllt sind, wie Hydrologen und die Flämische Umweltgesellschaft feststellen.