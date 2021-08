Tausende Autowracks aus dem Wesertal müssen registriert und entsorgt werden

Unsere Drohnenbilder zeigen einen Schrottplatz in der Nähe von Verviers (Prov. Lüttich), wo hunderte dieser Autos auf ihre Verwertung warten. Die Versicherungen werden die Fahrzeuge nach Begutachtung verkaufen. Danach werden wohl brauchbare Teile ausmontiert und letztendlich werden die Autos in der Schrottpresse landen, nach dem sie in ihre Einzelteile zum recyceln zerlegt wurden.