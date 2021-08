Antwerpen: drei Schießereien in der vergangenen Nacht

Gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf ein Haus in der Bisschoppenhoflaan in Deurne geschossen. Die Polizei fand ein Einschussloch in der Garage. "Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 10 Personen in dem Haus, aber niemand wurde verletzt", gab die Staatsanwaltschaft Antwerpen bekannt. In derselben Straße war im Juli eine Blendgranate in die Einfahrt eines Hauses geworfen worden.

Nach der Schießerei errichtete die Polizei eine Straßensperre in Borsbeek. Ein verdächtiges Auto weigerte sich, anzuhalten. "Das Fahrzeug fuhr mit hoher Geschwindigkeit an der Straßensperre vorbei, woraufhin die Polizei einen Schuss abgab. Das Fahrzeug konnte entkommen und wurde später in Rotterdam gefunden, allerdings ohne die Insassen", so die Staatsanwaltschaft.

Auf dem Kieler Boomsesteenweg in Wilrijk bei Antwerpen kam es zu einer weiteren Schießerei. "Auch dort wurden mehrere Schüsse abgefeuert, von denen einige die Fassade eines Supermarktes trafen. Das kriminaltechnische Labor und die örtliche Kriminalpolizei haben den Tatort untersucht”, hieß es bei der Staatsanwaltschaft, die einen Ermittlungsrichter für die beiden Schießereien gegen Wohnhäuser angestellt. Dieser ermittelt wegen versuchten Mordes und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt und ob es eine Verbindung zur Drogenszene gibt, wird nun vom Ermittlungsrichter weiter untersucht.