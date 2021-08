Corona in Belgien: 382 Patienten im Krankenhaus, fast 100 von ihnen auf Intensivstation

Am Donnerstag, dem 5. August hatten 8 138 646 Personen in Belgien mindestens eine Impfdosis erhalten. Das sind 83,9 Prozent der Erwachsenen. Betrachtet man die Gesamtbevölkerung, einschließlich der Minderjährigen, hat 70,6 % der Belgier eine Dosis erhalten. 7.178.191 Belgier sind vollständig geimpft, das sind 76,9 % aller Erwachsenen und 62,3 % der Gesamtbevölkerung.

In Flandern sind 4,4 Millionen Menschen vollständig geimpft, das sind 82 % der erwachsenen Bevölkerung. In Wallonien und in der deutschsprachigen Gemeinschaft sind 76 bzw. 73 Prozent der über 18-Jährigen geimpft. Brüssel hat nur einen Anteil von 57 Prozent vollständig geimpften Personen.