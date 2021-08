Einreiseverbot aus Ländern mit hohem Corona-Infektionsrisiko wird aufgehoben

Das Einreiseverbot für Personen aus Ländern mit einem hohen Risiko auf eine Corona-Infektion wird aufgehoben. Dies schreibt die flämische Tageszeitung De Standaard. Seit Juni waren u. a. Einwohner aus Indien, Brasilien, Jordanien und Südafrika in Belgien nicht mehr willkommen, weil die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante in diesen Ländern stark zunahm. Weil diese Variante jetzt auch in Belgien vorherrscht, ist ein striktes Einreiseverbot sinnlos.