US-Armee behält ihren Stützpunkt in Belgien

In Belgien behält die US-Armee die Daumerie-Kaserne in Chièvres. Dort sind die Dienststellen der US Army Garrison Benelux untergebracht. Sie befinden sich in direkter Nähe zum Luftwaffenstützpunkt der US Air Force in Europa (USAFE).

Die Kaserne versorgt die US-Streitkräfte, die im NATO-Verband im Benelux-Gebiet stationiert sind. "Dieser Standort wird als Zwischenstation und zur Unterstützung von Operationen für Personal und Ausrüstung dienen, die in Europa ankommen", erklärte die US-Armee.