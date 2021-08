Virologe Johan Neyts erwartet Behandlung gegen Corona-Infektion im Herbst

"Die gute Nachricht ist, dass es im Herbst eine Reihe von Therapien geben wird, bei denen Antikörper hergestellt und per Infusion injiziert werden", so Johan Neyts: “Klinische Studien zeigen, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen um etwa 80 % zurückgeht, wenn innerhalb von fünf Tagen nach den ersten Symptomen einer Corona-Virusinfektion Antikörper verabreicht werden. Idealerweise sollte eine solche Therapie bei Risikopersonen, z. B. bei älteren Menschen im Falle eines Ausbruchs in einem Pflegeheim, angewendet werden."

Eine solche Injektion von Antikörpern wäre laut Johan Neyts auch deshalb notwendig, weil Risikopatienten ihre ersten zwei Impfdosen bereits Anfang 2021 erhalten haben und ihr Immunsystem ohnehin weniger gut auf den Impfstoff reagiere.