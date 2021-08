Bilanz der Olympischen Spiele: Wo steht Belgien im Vergleich zu anderen Ländern?

"Wir müssen realistisch bleiben, wir werden nicht sofort viele weitere Medaillen gewinnen", sagt Spahl. "Das sind Entwicklungsprozesse. Es braucht Zeit, harte Arbeit und Geduld. Wir sehen jetzt eine klare Entwicklungslinie nach oben, die wir fortsetzen müssen."

"Wir brauchen starke Verbände mit einer starken Führung", so De Bosscher. "Es ist sehr wichtig, dass die Verbandsleiter verstehen, dass sich die Dinge ändern müssen, um Fortschritte zu erzielen. Das ist auch der Unterschied zu den Niederlanden, wo es sehr starke Strukturen gibt. In den letzten 10 Jahren haben wir in Flandern in Zusammenarbeit mit dem Belgischen Olympischen und Interföderalen Komitee (BOIC) eine gute Struktur aufgebaut, aber in den Niederlanden gibt es diese langfristige Planung schon viel länger. Wir müssen in der Lage sein, schnell zu reagieren, die besten Ausbilder einzustellen, in die Infrastruktur und in neue Disziplinen zu investieren.”