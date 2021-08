Einst Flüchtling, jetzt Bronze bei den Olympischen Spielen: Bashir Abdi “wollte seinem neuen Land eine Medaille schenken”

"Alles war neu, ich sprach die Sprache nicht, es war eine völlig andere Kultur, das Wetter war kalt. Zuerst bin ich einem Fußballverein beigetreten, weil in Somalia der einzige Sport, der im Fernsehen oder in der Zeitung gezeigt wird, Fußball ist. Ich wusste nicht einmal, dass es andere Sportarten gibt. Dann kam ich mit der Leichtathletik in Berührung, und das gefiel mir sehr gut. Allein im Park oder im Wald zu laufen und alles zu vergessen, was ich durchgemacht habe, das hat mir so viel Befriedigung gegeben. Die Gesellschaft hat mir geholfen."

Eine Schlüsselfigur in Abdis Geschichte ist seine Mutter. "Dank ihr bin ich nach Belgien gekommen. Sie wurde als politischer Flüchtling anerkannt und leitete daraufhin ein Verfahren zur Familienzusammenführung ein. Es dauerte Jahre, bis ich wieder mit ihr vereint war.”

Im Jahr 2011 starb seine Mutter an Krebs. "An ihrem letzten Tag rief sie uns alle zusammen und sagte: Das Land hat euch so viel bedeutet, seid gute Menschen. Sie war diejenige, die mich in der Leichtathletik immer unterstützt hat, als der Rest der Familie das noch als Zeitverschwendung ansah."