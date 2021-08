Olympische Spiele in Tokio: die erfolgreichsten für Belgien seit 1924

Lange Zeit sah es nicht so aus, als würde Belgien bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr besser abschneiden als in Rio, wo die belgischen Athleten sechs Medaillen holten. Aber diesmal landeten zwei einzelne Athleten (Nina Derwael am Stufenbarren und Nafi Thiam im Siebenkampf) und ein Athletenteam (Hockey-Herren der Red Lions) auf dem höchsten Treppchen. Außerdem gab es mehrere Bronzemedaillen am letzten olympischen Wochenende.

In London im Jahr 1948 gewann Belgien ebenfalls sieben Medaillen, allerdings gab es damals nur zwei Goldmedaillen. Deswegen war 2021 für Belgien die erfolgreichste Ausgabe der Olympischen Spiele seit 1924. Damals gewannen die belgischen Athleten 13 Medaillen, davon drei goldene).