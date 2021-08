Pandazwillinge in Pairi Daiza feiern 2. Geburtstag und fühlen sich pudelwohl

Die jüngsten Pandas in Belgien, das Zwillingspärchen Bao Mei und Bao Di im Tierpark Pairi Daiza, feiern an diesem Sonntag ihren zweiten Geburtstag. In diesem Alter - und weil die beiden Nachkommen der vor sieben Jahren nach Belgien geholten Pandas sich prächtig entwickelt haben - werden Pandajunge im Allgemeinen von ihrer Mutter getrennt.