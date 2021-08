Sporza-Journalist Eddy Demarez darf nach unangemessener Kritik an Belgian Cats nicht mehr auf Sendung

Auch andere Sportler und Politiker haben ihr Missfallen am Verhalten des Sportjournalists zum Ausdruck gebracht. Der flämische Medienminister Benjamin Dalle (CD&V) schrieb: "Homophobe und beleidigende Äußerungen gehören nicht in die sozialen Medien, in Kneipen oder ins öffentliche Fernsehen. Nirgendwo. Größten Respekt für die Belgian Cats und ihre olympische Leistung."