Drei Wochen nach der Katastrophe: Belgiens Armee hilft mit Koordinierung und Feldküchen in den Hochwassergebieten

Weitere Hilfe, Finanzfragen und die Folgen von Einsparungen

Das belgische Finanzministerium wird den von der Überflutung des Wesertals nach schweren anhaltenden Regenfällen und umstrittenen Staudammöffnungen betroffenen Haushalten aktiv helfen und schickt rund 200 Mitarbeiter in die betroffenen Gemeinden. Nach Angaben von Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) sollen die Mitarbeiter seines Ministeriums den Betroffenen, die nicht selten alles verloren haben, mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie mit allen notwendigen Dokumenten versorgen. Das kann z.B. laufende Hypotheken betreffen, oder auch Steuer- und Versicherungsfragen sowie schwer getroffene Geschäftsleute.

Die wallonische Landesregierung und der Versicherungssektor führen derzeit Gespräche darüber, in welchem Maße die Versicherungen mit einen größeren Teil als gesetzlich vorgeschrieben bei der Vergütung von Schäden beitragen können. Ministerpräsident Di Rupo (PS) und der belgische Sektorverband Assuralia bleiben allerdings sehr diskret in dieser Sache. Der Katastrophenfonds in Belgien ist im Zuge der sechsten Staatsreform zur Sache von Ländern und Regionen geworden und so muss die wallonische Landesregierung für die entstandenen Schäden z.B. an der allgemeinen Infrastruktur, aufkommen.

Bei der Hilfe in den Katastrophengebieten in den Provinzen Lüttich, Namür, Luxemburg und Limburg lief nicht alles glatt, was auch die belgische Armee selbst eingestanden hat (siehe nebenstehenden Beitrag). Inzwischen meldet die Behördengewerkschaft VSOA, dass seit der Reform des belgischen Zivilschutzes am 1. Januar 2019 bei dieser Behörde rund 810 Mitarbeiter eingespart worden sind. Auch wurden seinerzeit 4 der 6 Standorte und Kasernen des Zivilschutzes geschlossen.