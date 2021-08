Eurostar: Mehr Züge zwischen Brüssel und London ab Mitte August

Das Unternehmen hatte sein Angebot in der Corona-Krise wegen strenger Reisebeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen drastisch reduziert - von insgesamt 56 Zügen täglich auf zeitweise je nur eine Verbindung zwischen London und Paris bzw. zwischen London und Amsterdam via Brüssel. Auch die Zahl der Eurostar-Züge zwischen London und Amsterdam via Brüssel wurde zurückgefahren. Die Passagierzahlen brachen um 95 % ein.

Seit Sonntag müssen vollständig geimpfte Einreisende aus Frankreich in Großbritannien nicht mehr in Quarantäne. Das Gleiche gilt seit einer Woche auch für andere Reisende aus der EU. Auch in den europäischen Ländern gibt es mittlerweile Erleichterungen für geimpfte Briten.

Eurostar begrüßte die Anpassung der Corona-Regelungen. Man habe nach der Ankündigung der Lockerungen einen starken Anstieg der Buchungen registriert und die Anfragen auf der eigenen Internetseite hätten sich verdoppelt, hieß es dazu.