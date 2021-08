Flandern: Höchste Anzahl Verkehrstote seit 2016 - Belgienweit sinkt die Zahl allerdings

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind in Belgien 109 Personen bei Verkehrsunfällen in Flandern ums Leben gekommen. Das sind 21 Todesopfer mehr als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Doch nach Ansicht des Verkehrsinstituts VIAS scheint die Corona-Zeit eine atypische Periode zu sein: Lockdowns und Homeoffice haben dafür gesorgt, dass die Verkehrsdichte gesunken ist und dass die Polizei vielleicht auch die Aufmerksamkeit für den Verkehr auf andere Bereiche verlagert hatte.

Doch dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem in Flandern seit Jahren die Zahl der Verkehrstoten nicht mehr sinkt. In den vergangenen Jahren haben wir keine Erfolge verbuchen können“, sagte Stef Willems vom VIAS dazu. Schmerzlich war vor allem der Monat Juni in diesem Jahr, so Willems: „Hier starben 27 Personen sofort an der Unfallstelle. Das ist fast eine pro Tag.“ Das betrifft alle Verkehrsteilnehmer: Autofahrer, Fußgänger, Rad-, Moped- und Motorradfahrer sowie Fahrer von Lieferwagen.