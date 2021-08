Frey schießt für Antwerp Standard Lüttich ab - Zirkzee überzeugt bei Anderlecht

Michael Frey (Foto oben) schoss in der Partie Antwerp FC gegen Standard Lüttich alle 5 Tore für seine Mannschaft. Beim RSC Anderlecht überzeigte Joshua Zirkzee (Foto unten) in der Begegnung gegen Aufsteiger Seraing. Was brachte der 3. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga sonst noch?