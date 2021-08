"Solche Sprüche gehören nirgendwo hin, auch nicht in die Kneipe"

Sporza-Kollege Karl Vannieuwkerke: „Die Belgian Cats sind ein Beispiel dafür, wie die Welt heute aussehen könnte…“

Karl Vannieuwkerke (Foto unten), Kollege von Eddy Demarez in der VRT-Sportredaktion Sporza, sagte in der letzten Livesendung der Sendereihe „Von hier bis Tokio“ am Sonntag, dass er den Vorfall um die Belgian Cats und seinen Kollegen sehr bedauere: „Diese Botschaft ist für die Belgian Cats, um ihnen beizustehen. Wir finden es begreiflich und es schmerzt uns sehr, dass die Cats durch einen peinlichen Moment in unserer Sporza-Redaktion gestern, so niedergeschlagen sind. Sie sind seit Jahren in unseren Herzen und vor folgen ihnen seit Jahren aus der ersten Reihe.“



„Wir haben die Spielerinnen als starke Topsportlerinnen kennengelernt, aber auch als feine und sensible Menschen. Sie wollen gemeinsam ein Ziel erreichen, ungeachtet ihrer Herkunft, Neigungen oder Hautfarbe. Sie sind ein Beispiel dafür, wie die Welt heute aussehen könnte. Sie sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, in der Toleranz, Engagement und Verbundenheit wichtige Pfeiler bilden können“, so Vannieuwkerke weiter.

„Sie verdienen unendlich viel Respekt. Wir wünschen ihnen hiermit viel Erfolg bei der Realisierung ihrer weiteren Träume, sowohl professionell als auch auf persönlicher Ebene“, beschloss unser Karl seine Stellungnahme, der man aus den Reihen der VRT-Kollegen nur zustimmen kann.