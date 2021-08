Die Armee installierte ihre ersten Feldküchen im Überflutungsgebiet an der Weser

Die ersten beiden Feldküchen wurden in den schwer getroffenen Ortschaften Pepinster und Chaudfontaine zwischen Verviers und Lüttich aufgebaut. Hier konnten zunächst bis zu 600 warme Mahlzeiten pro Tag gekocht werden. Inzwischen wurden zwei weitere Feldküchen aufgebaut, jeweils wieder eine in Pepinster und in Chaudfontaine.

Eigentlich hatte die Armee schon in den ersten Tagen nach der Katastrophe für die Betroffenen und die freiwilligen Helfer gekocht, doch das übernahm im Laufe der Zeit das Rote Kreuz. Dies ist aber offenbar nicht zur Zufriedenheit aller verlaufen, denn das Rote Kreuz hatte fast nur Foodtrucks bestellt und zur Verfügung gestellt. Aber, inzwischen ist die Armee wieder zurück, was dort sehr gut ankommt.

Das bedeutet, dass aktuell rund 1.200 warme Mahlzeiten zubereitet werden, was aber die maximale Kapazität darstellt, so Armee-Vize-Stabschef Marc Thys gegenüber VRT NWS. Nebenbei kochen auch Freiwillige in den betroffenen Ortschaften, doch diese werden nicht ewig vor Ort sein können. Die Armee will sich dazu noch etwas einfallen lassen, so Thys weiter.