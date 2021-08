In letzter Zeit häufen sich in Belgien  Lebensmittel-Rückrufe - Was ist da los?

Bei Kontrollen war in Kiri-Streichkäse ein zu hoher Gehalt an Ethylenoxid festgestellt worden. Die betroffene Produktcharge, die in 150- und 200-Gramm-Kunststoffverpackungen abgefüllt ist, wurde in Belgien in einigen Warenhäusern und Supermärkten, z.B. bei Carrefour, Colruyt, Cora und Delhaize zwischen dem 20. Januar und dem 21. Juni verkauft. Käufer werden gebeten, den Käse nicht zu verzehren und das Produkt in das Geschäft zurückzubringen, wo es erworben wurde.

In letzter Zeit wurden hierzulande einige Male Lebensmittel in Belgien aus dem Handel entfernt oder zurückgerufen. Dabei handelte es sich z.B. um Fertigsaucen, Gewürze, Speiseeis oder auch um Zusatzstoffe für Lebensmittel. Letztes Jahr betraf dies Produkte, in denen Sesam enthalten war. Diesmal ist Johannisbrotkernmehl in den Produkten der Übeltäter. Dieses Mittel sorgt für eine Streichtextur z.B. bei Schmierkäse, Margarine oder Butter. Grund für diese Rückrufaktionen war stets ein zu hoher Ethylenoxid-Wert in den Produkten, der die zulässige europäische Norm bei entsprechenden Kontrollen überschritt.