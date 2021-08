Studie: Das mentale Wohlbefinden der Belgier ist wieder recht gut

Aus der aktuellen großen Corona-Studie der Antwerpener Uni, die auf Befragungen fußt, die am 3. August durchgeführt wurden, geht es den Belgiern mental fast wieder auf dem Stand der letzten Gesundheitsstudie, die 2018 in Belgien durchgeführt wurde. Das gesteigerte Wohlbefinden betrifft alle Altersklassen, so die Studie.

„Bei den Studierenden sehen wir den stärksten Anstieg, doch sie haben es auch am schwersten gehabt“, sagt der Gesundheits-Volkswirt Philippe Beutels von der UAntwerpen: „Vor allem während der zweiten Welle waren ihre Resultate sehr schlecht. Auch heute befindet sich deren mentale Gesundheit weiter unter dem Durchschnitt, doch das war auch schon vor Corona der Fall.“

Inzwischen, so Beutels weiter, geben sich die Leute auch wieder öfter die Hand oder küssen sich zur Begrüßung: „Wir fühlen uns mehr geschützt und haben wieder mehr normale Kontakte. Diese steigenden Zahlen sind also indikativ und zeigen, dass wieder mehr möglich ist.“