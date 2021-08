Viel mehr LKW: Verkehrsaufkommen wieder so hoch wie vor der Corona-Krise

Zwei Gründe führt das flämische Verkehrszentrum an, um das sehr hohe Verkehrsaufkommen zu erklären. Zum einen gilt Reisen mit dem eigenen Wagen aktuell als Corona-sicher und zum anderen zieht die Wirtschaft wieder an. Die Industrie produziert auf vollen Touren und braucht Nachschub an Bauteilen und die Zulieferfirmen liefern, was das Zeug hält. Und die fertigen Produkte müssen ebenfalls ausgeliefert werden.

Doch hier kommt ein weiteres Problem hinzu. Viele Waren und Güter, die in Belgien bzw. in Europa auf den Markt kommen, werden in China hergestellt und mit Schiffen in Containern hierhergebracht. Von dort aus aber stocken die Lieferungen, u.a. wegen eines weltweiten akuten Containermangels. Das bedeutet, dass viele europäische Importeure Vorräte anlegen, wenn Schiffe aus Asien anlegen.

Transport-Ökonomen gehen davon aus, dass sich dieser Trend bis Anfang 2022 zeigen wird und dass deshalb auch das Verkehrsaufkommen im Frachtverkehr hoch bleiben wird. Klar ist, dass das in Belgien weiter für Staus sorgen wird, denn von den hiesigen Häfen in Antwerpen und Zeebrügge aus, gehen viele Waren und Güter ins Inland weiter bzw. werden diese in Richtung anderer europäischer Länder transportiert.