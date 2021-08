Weiter mehr Corona-Ansteckungen in Belgien - 90 % der Flamen zumindest erstgeimpft

Die Corona-Zahlen steigen in Belgien weiter leicht an. Das betrifft die neuen Ansteckungen, die Krankenhauseinlieferungen aber auch die Impfrate. Gut 64 % aller Belgier sind aber inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Im belgischen Bundesland Flandern sind sogar 90 % der Bürger zumindest einmal geimpft - ein weltweiter Rekord. Aktuell steigt auch die Zahl der Corona-Tests in unserem Land wieder leicht an.