Nirgendwo genießt die Europäische Union so viel Zuspruch wie in Flandern

Die hohe Zustimmung aus Flandern zur EU ist aus dem aktuellen Eurobarometer der EU-Kommission ersichtlich, der auf Umfragen basiert, die im Herbst 2020 durchgeführt wurden. Die Zustimmung liegt in Flandern höher als in der Wallonie, wo 77 % der Einwohner der EU-Mitgliedschaft positiv gegenüber eingestellt sind.

Nur 4 % der Flamen halten die Mitgliedschaft Belgiens in der EU rundweg für eine schlechte Angelegenheit. Dem pflichten 5 % der Wallonen bei.

Insgesamt stehen 63 % der Einwohner der EU diesem Staatenbund positiv gegenüber. Schaut man sich die einzelnen Mitgliedsländer an, stellt man fest, dass hier die Unterschiede groß sind. In Irland stehen 87 % der Einwohner positiv zur EU und in Belgien, Deutschland und Luxemburg jeweils 81 %. In Österreich und in Italien sitzen die größten „EU-Muffel“ mit einer Zustimmung von nur 40 bzw. 39 %.