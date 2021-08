Afghanistan: "Keine Menschen dorthin abschieben, wo die Taliban herrschen!"

Die Grünen in Belgien, Groen in Flandern und Ecolo in der Wallonie - beide in der belgischen Bundesregierung vertreten, wollen dieses Thema in Kabinett besprechen, wie sie gegenüber der flämischen Tageszeitung De Standaard mitteilten: „Die EU-Botschafter plädieren dafür, Abschiebungen auszusetzen und die wissen, was sich in dem Land tut. Das ist ein deutliches Signal, dass wir nicht ignorieren können.“

Dieser Ansicht ist auch die Liga für Menschenrechte in Belgien. Liga-Sprecherin Kati Verstrepen sagte am Donnerstagmorgen gegenüber VRT NWS: „Zwanzig Jahre lang haben gemeinsam mit allen westlichen Ländern versucht, die Taliban zu bekämpfen, weil wir deren Vorgehensweise unmenschlich fanden. Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen, für sie gibt es keine gesundheitliche Versorgung, die Scharia herrscht… Das ist eine schreckliche Situation, in die man keine Menschen abschiebt.“