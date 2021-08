Cum-Ex: Belgiens Steuerbehörde verklagt in New York Pensionsfonds und Finanzmanager

Mehrere amerikanische Pensionsfonds ließen sich zwischen 2012 und 2015 über einen Finanzdienstleister Steuern auf Dividenden belgischer Unternehmen erstatten. In den anhängigen Zivilklagen vor einem New Yorker Gericht bezeichnet die Steuerbehörde aus Brüssel das Vorgehen der Fonds als betrügerisch. Insgesamt geht es um einen Schaden von 45 Mio. €, wie die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd am Mittwoch meldete.

Der belgische Fiskus geht von Steuerbetrug aus, weil die verklagten Fonds keine richtigen Pensionsfonds seien. Diese Fonds seien Unternehmen ohne Arbeitgeber oder Arbeitnehmern, so die offizielle Begründung für die Klagen.

Diese Finanzstruktur sei dazu genutzt worden, da das Steuerabkommen zwischen den USA und Belgien solche Fonds von Steuern auf Dividenden befreit. Zudem haben sie entgegen offizieller Angaben weder Aktien von belgischen Unternehmen besessen, noch entsprechende Dividenden erhalten, die in den Erstattungsanträgen für die Steuerbefreiung aufgelistet waren.