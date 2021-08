Flandern will den Opfern der Hochwasserkatastrophe in der Provinz Lüttich mit Wohnungen aushelfen

Nach der Hochwasser- und Überflutungskatastrophe in der Provinz Lüttich vor einem Monat will die flämische Landesregierung denen helfen, die seit dem kein Dach mehr über dem Kopf haben. Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) will aktuell leerstehende Wohnungen aus dem sozialen Bereich als vorläufige Ersatzunterkünfte für Hochwasseropfer zur Verfügung stellen. Inzwischen geraten Bewohner der schwer getroffenen Stadt Pepinster in die Mühlen zwischen den Versicherungen und der Stadtverwaltung.