Hat die Überflutungskatastrophe für Verunreinigungen in Maas und Albertkanal gesorgt?

Die Überflutungen im Wesertal im vergangenen Monat haben für Verunreinigungen gesorgt, die in der Maas bis in die Niederlande hinein festgestellt wurden. Dort wurde vorsorglich die Gewinnung von Trinkwasser aus der Maas ausgesetzt. In Belgien wird die Wasserqualität im Albertkanal untersucht, denn auch der ist mit der Maas verbunden.