Mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern als im August 2020 - Wie kommt es dazu?

Nur selten schwere Erkrankungen

Positiv ist, so der Epidemiologe, dass Personen, die sich mit der Delta-Variante anstecken, nur selten schwer erkranken und nur in ganz seltenen Fällen an dem Virus sterben: „Wir beobachten, dass die Menschen, die derzeit in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nicht schnell auf eine Intensivstation verlegt werden müssen.“

Derzeit werden vor allem ungeimpfte 20- bis 40-Jährige hospitalisiert. Tatsache ist aber auch, dass hochbetagte Senioren, die bereits seit längerem geimpft sind, sich wieder infizieren können, weil sie kaum wirkliche Antikörper entwickeln oder entwickelt haben. Boudewijn Catry warnt denn auch davor, dass es in Senioren- und Pflegeheimen durchaus noch zu schweren Corona-Ausbrüchen kommen könne, wie zuletzt in einer solchen Einrichtung in Zavemten, wo sich über 20 Personen mit der Delta-Variante angesteckt hatten. Innerhalb von 2 Wochen verstarben dort 7 Senioren.