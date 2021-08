16-jähriger Brüsseler, der vor der Küste von Oostende verschwand, tot aufgefunden

Nach dem Tod des 16-jährigen warnen die Rettungsschwimmer zur Vorsicht im Meer, auch wenn es ruhig aussieht, sagt Bart Van Eechoute, Leiter der Rettungsschwimmer in Middelkerke: "Die See war eigentlich ruhig, es war wenig Wind. Aber zurzeit ist Springflut. Die dauert ein paar Tage, an denen die Ströme sehr stark sind. Am Donnerstagnachmittag gegen vier oder fünf Uhr war der Strom am stärksten. Er kann dann leicht vier Kilometer pro Stunde erreichen.”

Es handelt sich nicht um eine Unterströmung, erklärt Van Eechoute, sondern um eine vollständige Verlagerung: "Die gesamte Wassermasse bewegt sich parallel zur Küstenlinie in Richtung Niederlande. Und jeder, der in diesen Strom gerät, bewegt sich mit ihm. Je weiter man im Meer ist, desto stärker ist die Strömung."