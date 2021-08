Big Rom kehrt zurück nach Chelsea

Romelu Lukaku spielte bereits vor 10 Jahren bei Chelsea, dessen Fan er seit seiner Kindheit ist. Doch seine erste Verpflichtung für den Verein an der Stamford Bridge lief nicht gut ab. Er schoss in der Saison 2012/2013 kein einziges Tor. 2014 wechselte er zu Everton, ging dann zu Manchester United und wechselte im August 2019 zu Inter Mailand, wo er 64 Tore in 95 Spielen erzielte und zuletzt den Meistertitel mit seinem Verein holte.