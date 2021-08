Corona-Zahlen in Belgien steigen weiter, nur die Todesfälle bleiben mehr oder weniger stabil

In Belgien steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und Corona-Patienten in den Krankenhäusern weiter an. Von den 475 Patienten liegt fast jeder vierte auf der Intensivstation. Die Zahl der Infektionen ist um 10 Prozent höher als in der Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle bleibt mehr oder weniger stabil. Die Angaben stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.