Flämische Regierung startet ihre Kampagne über Konjunkturbelebung

Die flämische Regierung hat am Freitag ihre neue Kampagne über das Programm zur Konjunkturbelebung mit dem Slogan Meer dan ooit ("Mehr als je zuvor") vorgestellt. Die Kampagne wird in den kommenden Wochen auf Plakaten und in den sozialen Netzwerken zu sehen sein. Zwei gelbe Klammern auf dem Damm von Oostende und dem Flughafen Zaventem symbolisieren den Konjunkturplan.